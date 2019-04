Donald Tusk wygłosi wykład na UW. Gowin: Mam nadzieję, że uszanuje konstytucyjną wolność uczelni

Niespełna dwa tygodnie temu szef Rady Europejskiej poinformował, że na początku maja przyjedzie do Polski. Polityk zapowiedział, że będzie miał „coś ciekawego i ważnego do powiedzenia”. Do tej sytuacji w rozmowie z RMF FM odniósł się Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja były premier polskiego rządu Donald Tusk na Uniwersytecie Warszawskim wygłosi wykład „Nadzieja i odpowiedzialność. O Konstytucji, Europie i wolnych wyborach”. – Jest dla mnie rzeczą zrozumiałą, że ten wykład może być traktowany w środowisku akademickim jako ważne wydarzenie, ale nie powinno się wpisywać w kampanię wyborczą – powiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego w rozmowie z RMF FM. – Mam nadzieję, że jego wykład będzie dotyczył raczej pewnych fundamentalnych zasad procesu integracji europejskiej, a nie będzie elementem bieżącej kampanii, bo byłoby to z jego strony nadużyciem wobec gospodarzy, czyli Uniwersytetu Warszawskiego – stwierdził Jarosław Gowin. Donald Tusk zapowiada ważne przemówienie – 3 maja jest dla mnie też osobiście bardzo ważnym świętem. Tak naprawdę całą swoją aktywność publiczną właściwie zaczynałem od nielegalnych manifestacji czczących rocznicę konstytucji. Myślę, że jest bardzo dużo dobrych powodów, dla których powinniśmy się 3 maja spotykać i powiedzieć sobie parę poważnych słów na temat konsytuacji, miejsca Polski w Europie – jest to przecież też rocznica przystąpienia do UE – i o znaczeniu wolności, i o wolnych wyborach – powiedział 16 kwietnia Donald Tusk. – Widzę same dobre powody, aby właśnie tego dnia spotkać się z zainteresowanymi i szczególnie wszystkich zapraszam na Uniwersytet Warszawski – dodał wówczas szef Rady Europejskiej. Czytaj także:

