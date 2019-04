Bydgoszcz. 72-latek brutalnie pobity w tramwaju. Do sieci trafiło nagranie

Do sprzeczki doszło 27 kwietnia w jednym z tramwajów w Bydgoszczy w pobliżu ulicy Fordońśkiej. Na nagraniu, które trafiło do sieci widać, że młodszy mężczyzna stoi nad starszym i prawdopodobnie ma o coś do niego pretensje. W pewnej chwili zrzuca mu czapkę. Kiedy starszy człowiek pyta, gdzie jest jego czapka, zostaje kilkukrotnie uderzony w głowę. – Mało k***a masz, ch**u za*****y? Wy*******aj stąd – słychać w tle. Kiedy starszy mężczyzna udaje się w stronę drzwi, zostaje ponownie uderzony. Chwilę później sprawca napaści tłumaczy się z incydentu twierdząc, że nie jest niczemu winny i to on jest poszkodowany, ponieważ został obrażony przez starszego mężczyznę.

Uwaga! Nagranie jest drastyczne i zawiera wulgaryzmy.

– Po przeanalizowaniu nagrania z monitoringu będziemy ustalać tożsamość agresora – zapowiedział w rozmowie z Polsat News kom. Przemysław Słomski z policji w Bydgoszczy. Policja odnalazła poszkodowanego 72-latka, jednak mężczyzna nie chce składać żadnych wniosków z oskarżenia prywatnego.