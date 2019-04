Lech Wałęsa komentuje start syna w wyborach do PE. „Gdybym miał radzić…”

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się już 26 maja 2019 roku. Z dziesiątego miejsca na liście Kolacji Europejskiej z okręgu numer 2, startuje Jarosław Wałęsa. – Jarek jest zdolny, wykształcony, jeździł ze mną po świecie, przyglądał się jak pracuję, ale pamiętam, jak moi rodzice mnie przestrzegali, żebym nie wchodził do polityki i teraz ja, gdybym miał radzić synowi, to powiedziałbym mu, żeby trzymał się od niej z daleka – powiedział w rozmowie z „Super Expressem” Lech Wałęsa.

Z Pomorza z listy Koalicji Europejskiej startują również Janusz Lewandowski, a także żona zamordowanego prezydenta Gdańska – Magdalena Adamowicz. Jak donosi „Super Express”, Lech Wałęsa bierze pod uwagę fakt, że jego syn może ponieść porażkę w starciu z Adamowicz. – Ustawiam go na to, że może tym razem przegrać – stwierdził były prezydent.

W marcu 2019 roku IBRIS na zlecenie Radia ZET przeprowadził sondaż dotyczący wyborów z okręgu na Pomorzu. Wynika z niego, że wśród kandydatów Koalicji Europejskiej na największe poparcie mógłby liczyć Janusz Lewandowski.