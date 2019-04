Samochód rajdowy wart milion złotych odnaleziony. Pomógł kibic, który usłyszał dźwięk silnika

Do kradzieży Forda Fiesty R5 doszło w miejscowości Marcinowice w powiecie świdnickim w nocy z niedzieli na poniedziałek. Funkcjonariusze policji natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia, rozpoczęli poszukiwania pojazdu. Wkrótce okazało się, że skradzione auto należy do rajdowego zespołu C-Rally. Jak podaje gazeta.pl, kierowca Ireneusz Pleskot razem z Jarosławem Kołtunem zajął tym autem 6. miejsce w Rajdzie Świdnickim-KRAUSE. Pleskot opisał zaistniałą sytuację w mediach społecznościowych. Wyznaczono nagrodę w wysokości 20 tys. złotych za wskazanie miejsca, w którym znajduje się skradziony pojazd.

W wyniku podjętych działań operacyjnych policjanci ustalili, że samochód może znajdować się na terenie powiatu wałbrzyskiego w Boguszowie-Gorcach. Auto zostało znalezione w jednym z garaży. Obecnie trwają poszukiwania sprawcy kradzieży.

„Fiesta cała i zdrowa”

„Fiesta odnaleziona. A informator będzie chyba miał bardzo udaną majówkę. Wielkie dziękuję Wam wszystkim za telefony, informacje. Dziękuję mamie jednego z kibiców, która obudziła się w nocy, słysząc gruchot przejeżdżającej lawety. I Panu z pociągu, który podał kolejną informację” – napisał Ireneusz Pleskot w mediach społecznościowych. W rozmowie z portalem WRC.net.pl, kierowca poinformował, że kibic, który nad ranem jechał do pracy pociągiem usłyszał w pobliżu stacji kolejowej silnik samochodu rajdowego. Jak się okazało była to kluczowa informacja, która doprowadziła do odnalezienia skradzionego samochodu.