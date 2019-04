Orędzie prezydenta z okazji 15. rocznicy wejścia Polski do UE. „Europa to my, Unia Europejska to my”

Prezydent podkreślił, że członkostwo w UE zmieniło wiele dziedzin naszego życia. Mówił, że „stało się dla nas wyzwaniem, ale i przyniosło nam wiele korzyści” . – Otwarcie granic dało Polakom nowe możliwości. Wiele polskich firm odniosło sukces w Europie, a Polska zmieniła się dzięki dobrze wykorzystanym środkom unijnym – tłumaczył i dodał, że „tych wszystkich osiągnięć nie byłoby jednak, gdyby nie wspólny wysiłek i ciężka praca milionów Polaków” . – Otwarcie granic nie było zapowiedzią łatwego życia, wspólny rynek nie oznaczał zniesienia konkurencji, a unijne pieniądze same niczego nie zdziałały. To my dobrze wykorzystaliśmy swoją szansę – mówił.

Później Andrzej Duda wymienił sukcesy Polski w perspektywie unijnej. Wspomniał w tym miejscu o tym, że nasz kraj jest liderem Inicjatywy Trójmorza, działamy w Grupie Wyszehradzkiej i współpracujemy z państwami Europy.

– My, Polacy dostrzegamy wyzwania, które stoją przed unijną wspólnotą, choć często między sobą różnimy się w ich ocenie. W jednej sprawie jesteśmy zgodni: Europa to my, Unia Europejska to my. Podjęliśmy historyczną decyzję gwarantującą nasze członkostwo w Unii. Każdy, kto próbuje dziś wzbudzić niepokój, co do naszej obecności w Unii Europejskiej, postępuje wbrew interesowi Polski – mówił prezydent w orędziu. – Głęboko wierzę, że idea budowy Europy silnej, bezpiecznej i sprawiedliwej, wznoszonej na fundamencie wspólnej tożsamości, przetrwa współczesną próbę czasu i pozostanie dla naszej Ojczyzny źródłem pomyślności. Tego życzę Polsce, Europie i nam wszystkim – zakończył.

Polska w Unii Europejskiej

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku. Doszło do tego na mocy Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach. Stanowiło to prawną podstawę przystąpienia Polski do UE.

