15 lat Polski w UE. Andrzej Duda przypomina słowa papieża, Kosiniak-Kamysz proponuje zmiany w Konstytucji

„Po 15 latach w UE warto przypomnieć słowa JPII: „Wejście w struktury UE na równych prawach z innymi państwami jest dla naszego narodu wyrazem pewnej dziejowej sprawiedliwości. A z drugiej strony jest to ubogacenie Europy. Europa potrzebuje Polski. (...) Polska potrzebuje Europy” – napisał Andrzej Duda na Twitterze.

Robert Biedroń apeluje, by „cieszyć się naszą obecnością w Unii Europejskiej”. „Kolejnych równie dobrych co ostatnie 15 lat nam życzę! A Ty Unio poczekaj na nas jeszcze niecały miesiąc, Wiosna nadchodzi!” – czytamy w mediach społecznościowych.

W 15 rocznicę wstąpienia Polski do UE przewodniczący PSL poinformował o pewnym projekcie ugrupowania. „Kochani, kierując się słowami Jana Pawła II, który w Sejmie mówił o potrzebie utrwalania należnego i bezpiecznego miejsca Polski w jednoczącej się Europie, zwracam się do Was o poparcie projektu PSL wpisującego Unię Europejską do naszej Konstytucji” – napisał na Twitterze Władysław Kosiniak-Kamysz. – Żeby upewnić się, że nikt nigdy nie będzie chciał wyprowadzić Polski z UE, PSL ma pomysł. Chcemy wpisać członkostwo naszego kraju we Wspólnocie Europejskiej do naszej Konstytucji – podsumował polityk.

– Dziś 15. rocznica wydarzenia dla nas, Polaków historycznego. Wejścia Polski do UE. Dlatego witam was z Maastricht, najstarszego miasta Holandii, gdzie UE powołano. Wejście do UE wraz z członkostwem w NATO dało nam to, o co walczyły pokolenia Polaków. Pewne miejsce i bezpieczeństwo na Zachodzie. Tak długo, jak istnieje UE i NATO, nie jesteśmy sami. Ale i w Polsce i wielu innych krajach są dziś tacy, którzy chcą naszą wspólną Europę rozbić i nie możemy im na to pozwolić. Bo silna, solidarna Europa i mocna pozycja w niej Polski to nasz podstawowy interes narodowy. To nasz wielki wybór. Właśnie dlatego powołaliśmy Koalicję Europejską – powiedział Grzegorz Schetyna na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Przypomnijmy – 1 maja 2004 r. Polska wraz z Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, ze Słowacją, Słowenią i z Węgrami wstąpiła do Unii Europejskiej. Było to największe w historii rozszerzenie UE.

