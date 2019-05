Szczyt „Together for Europe". Morawiecki: Jesteśmy lokomotywą wzrostu gospodarczego dla całej Europy

Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej podziękował wszystkim uczestnikom szczytu. – Jesteśmy wdzięczni za to, co otrzymujemy z Unii Europejskiej, ale podkreślamy, że co najmniej tak dużo dajemy UE w otwarciu naszego rynku, naszych talentach, dywidendach, czyli w twardych pieniądzach, które łatwo policzyć – powiedział polski premier. Mateusz Morawiecki podkreślił, że w wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele 13 z 28 państw członkowskich Unii Europejskiej.

– Wyraźnie widać, że mamy bardzo wysoki wzrost gospodarczy w tych państwach, które tutaj dzisiaj były reprezentowane. Jesteśmy lokomotywą wzrostu gospodarczego dzisiaj dla całej Europy. Warto to podkreślać, bo czasami niektórzy niesłusznie Europę Środkową, właściwie w komplecie reprezentowaną dzisiaj, uważają za takiego – trochę młodszego brata. My prezentujemy te bardzo żywotne, dynamiczne środowiska dla całej UE – stwierdził podczas konferencji prasowej Mateusz Morawiecki. – Zwracaliśmy również uwagę podczas tej niezwykle szczerej dyskusji, na rosnącą siłę wielkich potęg Chin, Indii, oczywiście na rolę Stanów Zjednoczonych. Wskazywaliśmy, że wspólny rynek, ta największa wartość UE, jeden wielki wspólny rynek, bez ceł, bez barier (…), ta wielka wartość musi stać u podstaw siły całej UE, siły gospodarczej UE na trzecią dekadę XXI wieku – dodał polityk podsumowując warszawski szczyt.