Orędzie premiera Morawieckiego. „Czasem trzeba było iść na kompromisy, a w innych sytuacjach trwać przy swoim”

– Przez tysiąc lat Europa dała światu to, co najcenniejsze: śmiałość myśli, chrześcijańskie miłosierdzie, współczesną naukę, powszechną edukację, technikę i technologię, a także demokrację, która tworzyła współczesne narody. Jesteśmy narodem europejskim od ponad tysiąca lat. Dzieje Europy i Polski pisane są na tych samych kartach. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej zostało osiągnięte ponad politycznymi podziałami, w interesie nas wszystkich, naszej wspólnoty. Ten konsensus realizował polską rację stanu. Należy się wdzięczność wszystkim tym, którzy wykonali wiele, żeby Polska mogła wejść do Unii Europejskiej – kolejnym prezydentom i rządom, prowadzącym zarówno negocjacje akcesyjne, jak i przygotowującym nasz kraj do integracji – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

„Czasem trzeba było iść na kompromisy”

W dalszej części orędzia, premier stwierdził, że „po tych 15 latach mamy powody do dumy. Stajemy się europejskim championem wzrostu gospodarczego. Nasza gospodarka już dogania kraje, które były w Unii na wiele lat przed nami i które nie doświadczyły komunizmu. Nasi przedsiębiorcy bez kompleksów konkurują z europejskimi firmami". – Bycie członkiem Unii Europejskiej nie oznacza jednak, że mamy przestać walczyć o nasze polskie interesy. Przez te 15 lat cały czas musieliśmy umacniać swoją pozycję. Czasem trzeba było iść na kompromisy, a w innych sytuacjach trwać przy swoim. Na tym właśnie polega idea wspólnoty europejskiej – powiedział Morawiecki. Polityk dodał, że „najwyższy czas, aby wszyscy Polacy mogli osiągnąć europejski poziom życia". – To powinien być wspólny cel wszystkich sił politycznych obecnych w polskim, ale także w europejskim parlamencie – podsumował.

„Nie podważajmy naszej pozycji w Europie”

– Europa bez egoizmów i Europa solidarna jest lepsza niż Europa dwóch prędkości. Europa stawiająca na wartości rodzinne jest bezpieczniejsza i bardziej przyjazna niż Europa rewolucji i eksperymentów kulturowych – stwierdził Mateusz Morawiecki. Premier zaznaczył, że „w ciągu ostatnich 30 lat dokonaliśmy trzech wielkich rzeczy: obaliliśmy komunizm, wstąpiliśmy do NATO i weszliśmy do Unii Europejskiej". – Teraz, razem walczmy o naszą przyszłość. Apeluję do wszystkich sił politycznych – spierajmy się, bo taka jest istota demokracji, ale nie podważajmy naszej pozycji w Europie. Nie podważajmy polskiej racji stanu, naszego prawa do wolności i solidarności – zaapelował.

– Cieszmy się z tego, że od 15 lat jesteśmy w Unii Europejskiej. Bądźmy dumni, że od ponad tysiąca lat jesteśmy Europejczykami – nie byłoby historii Europy bez polskich sukcesów i poświęceń. Ale przede wszystkim pracujmy nad tym, aby wspaniała idea, której celem był pokój i dobrobyt, była wspólną przyszłością Polski i całej Europy – tymi słowami premier Mateusz Morawiecki zakończył orędzie.