Georgette Mosbacher: Relacje Polski i USA lepsze niż kiedykolwiek

„Dziś mija dokładnie 100 lat od przybycia do Warszawy mojego pierwszego poprzednika – pierwszego w historii Ambasadora USA w Polsce Hugh Simons Gibsona” – napisała Georgette Mosbacher w poście zamieszczonym na Twitterze. „To dla mnie zaszczyt pełnić funkcję Ambasadora w Polsce w 100. rocznicę relacji PL-USA, które są dziś lepsze niż kiedykolwiek!” – oceniła ambasador.

Ambasada USA wzywa Polaków do masowego składania wniosków wizowych

Pod koniec kwietnia 2019 roku Georgette Mosbacher zwróciła się z apelem do obywateli Polski. Ambasador chce, byśmy w najbliższych miesiącach złożyli jak najwięcej wniosków o wizy. Dzięki temu mielibyśmy dołączyć do programu bezwizowego. „Dołączenie Polski do programu ruchu bezwizowego jest moim priorytetem. Ale aby osiągnąć ten cel, potrzebujemy pomocy Polaków. Zróbmy to razem” – wzywała w swoim tweecie ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie Georgette Mosbacher.

