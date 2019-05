Biuro Analiz Sejmowych negatywnie o projekcie ustawy o rozdziale państwa od Kościoła? Jest opinia

– Ostatnie lata pokazują, że Polsce bardzo potrzeba rozdziału kościoła od państwa, świeckości, uporządkowania relacji, które ewidentnie zostały zakłócone. Jeżeli mamy być krajem demokratycznym, równych praw i szans, pewne relacje trzeba przebudować, przemodelować. Inicjatywa Polska zdecydowała się zaproponować szeroką dyskusję na temat rozdziału Kościoła od państwa, która pozwoli w następnym parlamencie zacząć działać tak, żebyśmy mieli pewność, że te relacje między państwem polskim a Kościołem są zdrowe. Dzisiaj widzimy, że zdrowe nie są – stwierdziła w styczniu 2019 roku Barbara Nowacka podczas briefingu prasowego przed Sejmem. W lutym polityk złożyła w Sejmie projekt ustawy o świeckim państwie, który zakłada m.in. koniec finansowania lekcji religii z budżetu państwa, a także likwidację Funduszu Kościelnego.

Opinia Biura Analiz Sejmowych

Dziennikarze „Rzeczpospolitej” dotarli do opinii Biura Analiz Sejmowych sporządzonej dla Komisji ds. Petycji. „Niektóre (postulaty z ustawy – red.) uznać należy za niezgodne z Konstytucją RP i wiążącym RP prawem międzynarodowym (lub wysoce wątpliwe z tego punktu widzenia)" – czytamy. Zdaniem autora, który sporządził opinię, projekt jest „wewnętrznie niespójny”. Autor twierdzi również, że zapis, który mówi, że wynagrodzenia osób nauczających religię nie mogą być finansowane ze środków publicznych, może okazać się niezgodny z konkordatem. Co więcej, w jego ocenie likwidacja Funduszu Kościelnego, z którego finansuje się składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób duchownych, mogłaby być sprzeczna z Konstytucją, jeżeli nie podpisano by odpowiednich umów z kościołami.