Most Lecha i Marii Kaczyńskich w Nowym Sączu? Mularczyk skierował pismo do swojej żony

Ludomir Handzel, prezydent Nowego Sącza, konkurs rozpisał w marcu i skończył się on 30 kwietnia. Regułą udziału w nim było przedstawienie pomysłu osobiście lub przesłanie go do urzędu miasta. „Propozycje można zgłaszać osobiście, drogą mailową lub nadesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2019 r. (wtorek) do godziny 15:30. do Wydziału Architektury, Budownictwa i Geodezji Urzędu Miasta Nowego Sącza, z dopiskiem” Konkurs na Nazwę Obiektów Infrastruktury Drogowej w Mieście Nowym Sączu „ – czytamy we fragmencie regulaminu.

Arkadiusz Mularczyk nie wziął udziału w konkursie, a swoją propozycję przesłał do przewodniczącej Rady Miasta Iwony Mularczyk. Zdjęcie listu opublikował portal Twojsacz.pl.