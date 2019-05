Justyna Kowalczyk w Dniu Flagi: Nie lubię „wycierać się” naszymi barwami narodowymi

„Nie lubię »wycierać się« naszymi barwami narodowymi. Nie założę kurki z napisem »Polska« na spacer po Krupówkach” – poinformowała w mediach społecznościowych Justyna Kowalczyk. „Obrzydzają mnie tandetne części garderoby z godłem. To z szacunku i przekonania, że tylko podniosłe momenty są godne podniosłej oprawy” – dodała biegaczka narciarska. Do wpisu dołączyła hasztag #DzieńFlagi.

Pod wpisem Justyny Kowalczyk pojawiło się wiele komentarzy. „Zgadzam się w 100%. T-shirtowi patrioci”, „Nie pochwalam noszenia w/w garderoby, a szacunek to obowiązek, o którym można poczytać w ustawie, dotyczy to wszystkich”, „W punkt”, „Podobnie jak symbol Polski Walczącej, chyba nie ma takiej rzeczy na której by go nie umieszczali” – pisali internauci. „Pełna zgoda, na »orzełka i barwy narodowe« trzeba zapracować. Warto szanować godło, flagę i siebie nawzajem”, „Jestem tego samego zdania. Mnie jeszcze denerwuje wykorzystywanie polskiej flagi jako banera reklamowo-informacyjnego. Bierzemy flagę i bazgrzemy na niej najczęściej nazwę naszego miasta. Tylko my Polacy tak mamy. Żadnego szacunku dla barw narodowych” – dodawali kolejni użytkownicy mediów społecznościowych.

