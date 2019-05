Dziś Dzień Flagi. Jak świętują politycy?

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej został wprowadzony na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku. Data obchodów tego święta nie jest przypadkowa. 2 maja 1945 roku polscy żołnierze umieścili biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa oraz na Reichstagu w Berlinie. W czasach PRL właśnie w tym dniu zdejmowano wywieszane dzień wcześniej flagi państwowe, by nie były one eksponowane podczas Święta Konstytucji 3 Maja, które zostało zniesione przez władze komunistyczne.

Politycy nie ograniczają swojej aktywności tylko do mediów społecznościowych. Wprawdzie wielu z nich za pośrednictwem Twittera przypomniało o dzisiejszym święcie zachęcając przy tym do wywieszania barw, ale niektórzy z przedstawicieli władzy postanowili podjąć inne działania. Para prezydencka wzięła udział w uroczystym podniesieniu flagi na Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego. Politycy PSL pojawili się z flagami w województwie łódzkim, a Joachim Brudziński pojechał do Wilna. Kamila Gasiuk-Pihowicz postawiła z kolei na bezpośredni kontakt z wyborcami, rozdając flagi na warszawskim Placu Zamkowym.

Poseł PSL w Krakowie



Poseł PO przypomina o święcie



Szef MSWiA pojawił się w Wilnie



Ludowcy nie próżnują



Sylwia Spurek z Wiosny dzisiaj... śpiewająco



Szefowa Nowoczesnej przypomina też o unijnej fladze



Szef rządu pojawił się w Szczecinie



Prezydent zachęca do wywieszenia flagi

