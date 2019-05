Majówka w pełni. Korki na drodze do Morskiego Oka, TPN wydał komunikat

Chociaż wieje silny wiatr, a także prognozowane są opady deszczu, turyści masowo udają się w kierunku Morskiego Oka. Na drodze dojazdowej utworzył się kilkukilometrowy korek sięgający Polany Zgorzelisko. Już po godzinie 10.00, zapełniły się wszystkie parkingi. Tatrzański Park Narodowy wydał komunikat w tej sprawie.

„Na Parkingach przy Morskim Oku (Palenica Białczańska i Łysa Polana) brak wolnych miejsc. Prosimy korzystać z komunikacji zbiorowej” – czytamy. W dalszej części komunikatu poinformowano o warunkach atmosferycznych, które panują w regonie. „Na dolnych odcinkach szlaków położonych w dolinach śniegu już nie ma, jedynie miejscami występują oblodzenia, w tych miejscach należy zachować ostrożność, ponieważ jest ślisko. Intensywne opady deszczu przyczyniły się do większych ilości błota na leśnych odcinkach szlaków i sprawiły, że potoki są mocno wezbrane. Powyżej górnej granicy lasu panują w dalszym ciągu warunki zimowe. Śnieg jest ciężki i przepadający, utrudnia to poruszanie się” – podano. TPN zaapelował także o to, aby turyści nie wchodzili na tafle tatrzańskich stawów, ponieważ lód jest już w wielu miejscach bardzo cienki.