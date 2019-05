Andrzej Duda będzie ubiegał się o reelekcję? „Czuję się jeszcze względnie młodo”

– Mnie bardzo martwi sytuacja, kiedy poważni politycy wychodzą i mówią, że ktoś chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, że to jest realne. To jest nierealne, jest to bzdura, po prostu czysta gra polityczna, próba pewnej manipulacji politycznej, z czym trudno jest mi się pogodzić. Nie ma dzisiaj żadnej poważnej siły politycznej, która nie widziałaby korzyści wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, uważałaby, że powinniśmy się rozwijać poza Unią Europejską. To nie jest temat – powiedział Andrzej Duda w „Tak jest” TVN24.

Prezydent odniósł się także do strajku nauczycieli. – Nie stałem po żadnej stronie, dlatego że według mnie forma strajkowania, straszenia uczniów, że nie będzie matury, że nie będzie egzaminów dla młodzieży gimnazjalnej, to nie są niestety według mnie standardy, jakie powinni stosować ludzie, którzy są nauczycielami z powołania. Dlatego mówiłem twardo, apelowałem, prosiłem, żeby takich rzeczy nie robić. Jestem wdzięczny przede wszystkim tym nauczycielom, którzy po pierwsze, wsparli egzaminy, a teraz sklasyfikowali uczniów i umożliwili im zdawanie matury, bo to jest niezwykle ważne dla uczniów i dla rodziców – stwierdził.

Wykład Donalda Tuska

Dzisiaj Donald Tusk wygłosi wykład na Uniwersytecie Warszawskim. – Zdaje się, że w tym czasie jest akurat planowana defilada, która zresztą wcześniej była zaplanowana, natomiast na pewno będzie jeszcze możliwość wysłuchania tego wystąpienia wielokrotnie – stwierdził Andrzej Duda. – Każdy sam decyduje, co mówi. (…) Nie wiem, jaką formułę będzie chciał tutaj przyjąć pan przewodniczący Tusk. Pamiętajmy o tym, że jest politykiem, który dzisiaj działa w bardzo ważnej instytucji europejskiej, jaką jest Rada Europejska, i zajmuje się sprawami europejskimi – powiedział.

4 czerwca i reelekcja

Prezydent na antenie TVN 24 poinformował, gdzie będzie świętował trzydziestą rocznicę 4 czerwca. – Jestem zaproszony do senatu, bo pan marszałek Stanisław Karczewski już dawno odwiedził mnie i mówił mi, że chce w senacie w szczególny sposób to podkreślić, że wybory senackie wtedy, 4 czerwca, były wyborami całkowicie wolnymi, że ta izba wracała na polską scenę polityczną i ustrojową, i że z ich punktu widzenia to jest bardzo ważne wydarzenie. Ja to zaproszenie od pana marszałka przyjąłem. Natomiast mnie osobiście 4 czerwca kojarzy się z Krakowem, z tym, że stałem pod komisją wyborczą na ulicy Krowoderskiej z moimi przyjaciółmi z liceum, w koszulce „Głosuj na Jana Rokitę – wspominał Andrzej Duda.

– Mogę powiedzieć tak: czuję się jeszcze względnie młodo – powiedział prezydent, odpowiadając na pytanie, czy będzie ubiegał się o reelekcję.

