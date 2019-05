„Silni w sojuszach”. Wojskowa defilada 3 maja przeszła ulicami Warszawy

Defiladę rozpoczęło uroczyste odegranie hymnu narodowego Polski i hymnu Unii Europejskiej. Potem głos zabrali Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak i Prezydent RP Andrzej Duda.

– Bardzo się cieszę, że w tym wyjątkowym roku, witając majową jutrzenkę, możemy świętować czas pięknych dla nas rocznic: 30-lecia pokonania komunizmu, 20-lecia przynależności do NATO i 15-lecia przynależności do UE. A wszystko to w dzień święta ku pamięci drugiej na świecie konstytucji – powiedział prezydent. – Cieszę się, że na defiladzie będziemy mogli powitać żołnierzy i funkcjonariuszy formacji sojuszniczych, zarówno w ramach NATO, jak i UE – dodał.

Na czele defilady znajdowały się flagi: Polski, Unii Europejskiej i NATO. Defiladę odebrał Prezydent RP Andrzej Duda.

W defiladzie wzięło udział ponad 2 tys. żołnierzy i ok. 200 pojazdów wojskowych. Żołnierze maszerowali po Wisłostradzie, od wysokości ul. Sanguszki do ulicy Karowej.

Oprócz polskich wojskowych, defilowali też żołnierze państw sojuszniczych.

Na defiladzie nie mogło zabraknąć wojskowych pojazdów.

Mieliśmy szansę zobaczyć także przedstawicieli służb mundurowych, m.in. Policji, Straży Granicznej, Służba Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, ale też Lasów Państwowych, Straży Ochrony Kolei czy Służby Więziennej.

Częścią defilady był przelot śmigłowców, w tym nowych Black Hawków polskiej policji.

W powietrznej części defilady udział wzięły także wojskowe samoloty.

Na niebie nie mogło zabraknąć polskich F-16.

Defiladę zakończył przelot zespołu akrobacyjnego Biało-Czerwone Iskry.

