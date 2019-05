Przymrozki, śnieg i opady deszczu. IMGW wydał ostrzeżenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w kilku kategoriach. Mieszkańcy Podkarpacia i Małopolski powinni spodziewać się intensywnych opadów deszczu, a alerty będą obowiązywały od północy do godziny 6 rano w poniedziałek. Chociaż mamy początek maja, to może spaść śnieg. IMGW ostrzega przed opadami białego puchu przebywających na terenie powiatu żywieckiego na Śląsku oraz mieszkańców południowych regionów województwa dolnośląskiego.

Niskie temperatury dadzą się we znaki mieszkańcom województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Alerty będą obowiązywały od godz. 2 w nocy 5 maja do godziny 7 rano. Ze wstępnej mapy prognoz wynika, że lokalne przymrozki będą towarzyszyły nam co najmniej do wtorku.

Jaka pogoda w weekend?

W sobotę na południowym wschodzie kraju synoptycy prognozują duże zachmurzenie i opady deszczu. Mieszkańcy zachodnich i północnych województw mogą spodziewać się zmiennego zachmurzenia i przelotnego deszczu. Przed południem możliwy jest także deszcz ze śniegiem, może być ślisko. Od Podlasia, przez Mazowsze, po Górny Śląsk będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 9℃ na Nizinie Szczecińskiej do 14℃ na Podkarpaciu. Południowo-wschodni, skręcający na północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Niedziela w województwach zachodnich zapowiada się pogodnie. Poza tym popada deszcz. Termometry wskażą maksymalnie od 10℃ na Nizinie Szczecińskiej do 13℃ na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany, a okresami silniejszy wiatr powieje z północnego zachodu.

Poniedziałek na Podlasiu okaże się pogodny. Poza tym pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 11℃ na Nizinie Szczecińskiej do 14℃ na Podkarpaciu. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

