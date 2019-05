Minister Gowin interweniuje ws. Jażdżewskiego. Rektor UW krytycznie o słowach szefa „Liberté”

Jarosław Gowin zaznacza na początku, że nie widzi nic niestosownego w tym, że Uniwersytet Warszawski gościł z wykładem ważnego polityka europejskiego, jakim jest Donald Tusk. „Ale czy Pan Rektor naprawdę nie znajduje nic niewłaściwego w tym, że w murach Uniwersytetu Warszawskiego Kościół porównywany jest do świni tarzającej się w błocie?” – pisze Jarosław Gowin. Jak podkreśla, podobne pytanie byłoby formułowane, gdyby wspomniane słowa dotyczyły innej wspólnoty, np. żydowskiej, islamskiej czy ruchu ekologicznego.

„W imię obrony etosu akademickiego czuję się zobowiązany do przekazania Panu mojego stanowczego przekonania, że brak reakcji ze strony władz uczelni na obrażanie którejś z grup współtworzących polską wspólnotę aksjologiczną stanowi ciemną kartę w historii Uniwersytetu Warszawskiego” – zwraca uwagę minister.

Reakcja władz UW

Rektor UW Marcin Pałys zamieścił na Twitterze dwa krótki wpisy, w których odniósł się do wystąpienia Leszka Jażdżewskiego, oceniając je krytycznie. „Taka retoryka jest niezgodna z Misją Uniwersytetu, rażąco odbiega od standardów dialogu, których chcemy przestrzegać” – oświadczył Pałys. Głos zabrał także wicerektor Maciej Duszczyk, który poinformował na Twitterze, że zaraz po zakończeniu wystąpienia on i rektor przekazali Leszkowi Jażdżewskiemu „oburzenie co do użytych słów i nadużycia przestrzeni akademickiej”.

Co powiedział Leszek Jażdżewski?

Redaktor naczelny „Liberté” przemawiał na Uniwersytecie Warszawskim w piątek 3 maja przed wykładem Donalda Tuska. Leszek Jażdżewski w ostrych słowach wypowiadał się na temat Kościoła.

– Kościół katolicki w Polsce, obciążony niewyjaśnionymi skandalami pedofilskimi, opętany walką o pieniądze i o wpływy stracił moralny mandat do tego, aby sprawować funkcję sumienia narodu – zaczął swoją wypowiedź przeciwko tej instytucji Jażdżewski. – Ten kto szuka transcendentu Absolutu w Kościele, będzie zawiedziony, ten kto szuka moralności w Kościele, nie znajdzie jej. Ten, kto szuka strawy duchowej w Kościele, wyjdzie głodny. Polski Kościół zaparł się Ewangelii, zaparł się Chrystusa i gdyby dzisiaj Chrystus był ponownie ukrzyżowany, to prawdopodobnie przez tych, którzy używają krzyża jako pałki do tego, aby zaganiać pokorne owieczki do zagrody – mówił naczelny „Liberté”.

– Dziś agendę tematów dnia układają nam czarnoksiężnicy, którzy liczą, że przy pomocy zaklęć i manipulacji złymi emocjami będą wstanie zdobyć władzę nad duszami Polaków. Ale rywalizacja na inwektywy i złe emocje z nimi nie ma sensu, dlatego że po kilku godzinach zapasów ze świnia w błocie orientujesz się w końcu, że świnia to lubi. Trzeba zmienić zasady gry – podkreślał.