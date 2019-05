Tak oszukują turystów w Zakopanem. Policja apeluje o ostrożność

„Zakopane to moc atrakcji, unikatowy klimat, wspaniałe wydarzenia kulturalne, piękne widoki. Niestety, w niektórych rejonach miasta można natknąć się na osoby urządzające grę w tzw. trzy kubki. Pod żadnym pozorem nie pozwól się sprowokować do wzięcia udziału w grze! Nie masz szans na wygraną!” – informuje zakopiańska policja.

Funkcjonariusze wyjaśniają, że przystąpienie do gry w trzy kubki właściwie równa się utracie pieniędzy. Nie powinny nas zwieść także osoby, które rzekomo na naszych oczach wygrywają spore sumy. Policja tłumaczy, że to podstawieni ludzie, którzy mają jedynie zachęcić do udziału w grze i uśpić czujność potencjalnych ofiar.

Policjanci apelują, by zgłaszać podobne przypadki, korzystając z numerów alarmowych 997 i 112.

