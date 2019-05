Polityk PiS walczy z krzyżakami. Internauci wyśmiali jego spot wyborczy

„Polska zawsze była sercem Europy. Kiedyś o nasze interesy zabiegano różnymi sposobami. Dziś potrzebujemy skutecznej i odważnej reprezentacji w Parlamencie Europejskim!”– napisał Karol Karski na Twitterze, a to tylko zapowiedź do tego, co czeka nas w załączonym materiale. Walka krzyżaków z przedstawicielami polskiego rycerstwa ma być zapewne nawiązaniem do zabiegania o interesy naszego kraju. „26 maja odbędzie się bardzo ważna bitwa. Zadecydujemy jaka ma być Polska na arenie europejskiej, skuteczna czy spolegliwa” – słyszymy z ust Karskiego, który wystąpił w roli jednego z rycerzy. „Ja wybieram Polskę skuteczną i odważną, Polskę będącą sercem Europy” – deklaruje polityk ubiegający się o miejsce w europarlamencie z listy PiS w okręgu nr 3, czyli podlaskim i warmińsko-mazurskim.

Internauci podzieleni

Spot opublikowany przez Karskiego został już wyświetlony ponad 50 tys. razy i doczekał się wielu opinii. Jak zawsze, są one podzielone. „Pomysłowy, zabawny, fajny. Tak trzymać” – brzmi jeden z komentarzy. „Dobry filmik” – napisał ktoś inny. Trzeba jednak zaznaczyć, że pozytywne wpisy są tutaj w zdecydowanej mniejszości.

W komentarzach nie zabrakło nawiązań do „zakutych łbów” czy określania politykiem mianem „pajaca”. „Człowieku jest XXI wiek!!! Obudź się i wyjdź z meleksa. Strasznie to prymitywne” – czytamy w jednym z komentarzy.

