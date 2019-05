Inspektor odebrał właścicielom zaniedbanego psa. Później otrzymał telefon z pogróżkami

Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt już 28 stycznia poinformował na Facebooku o swojej interwencji. Pracownicy odebrali właścicielom skrajnie zaniedbanego psa, który pomimo dużego mrozu, był trzymany na krótkim łańcuchu w blaszanej beczce. Już podczas wizyty w gospodarstwie zrobiło się nerwowo. – W czasie interwencji wybiegła do nas córka właściciela posesji i wygrażała nam nożem. Krzyczała, że zabije najpierw nas, a potem siebie, jeśli zabierzemy jej psa. Obecni na miejscu policjanci powiedzieli tylko jej ojcu, żeby uspokoił córkę – powiedział Konrad Kuźmiński z DIOZ w rozmowie z portalem o2.

Groził, że zabije

Sprawa ma ciąg dalszy, o czym 3 maja poinformował na Twitterze Kuźmiński. Były właściciel zwierzęcia zadzwonił do inspektora, w serii wyzwisk oskarżając go o kradzież zwierzęcia. W tle słychać również kobietę, która próbowała uspokoić dzwoniącego. – On zabrał psa. Kur*a on ma prawo kraść. Zabiję – pada na nagraniu. Ostrzegamy, zarejestrowana rozmowa zawiera wiele słów używanych powszechnie za obraźliwe.