Ochojska zamieszcza nagranie, Twitter je blokuje. „Nawet algorytmy uważają niepełnosprawnych za…”

Janina Ochojska w wyborach do PE startuje z pierwszego miejsca na liście Koalicji Europejskiej w Wielkopolsce. „Dzisiaj opublikowałam na Twitterze filmik z udziałem 18-letniej Malwinki, mojej kochanej przyjaciółki i córeczki moich najbliższych przyjaciół, która uczy się i realizuje swoje pasje, żyjąc z zespołem Downa. Niestety, Twitter oznaczył mój post jako »nieodpowiednią treść« i go ukrył, mimo że filmik nie łamie żadnej z zasad Twittera” – napisała Janina Ochojska w mediach społecznościowych.

Szefowa PAH dodała, że „ironią tej sytuacji jest to, że jej tweet zaczynał się od zdania »Dziś, w Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, pokażmy, że nie damy się ukryć i zmarginalizować«”. „Takie sytuacje przypominają mi, że przed osobami niepełnosprawnymi jest długa droga, byśmy mogli w pełni uczestniczyć w życiu społecznym i publicznym. Dzisiaj dowiedziałam się, że nawet algorytmy uważają nas, niepełnosprawnych za »nieodpowiednich«” – czytamy w dalszej części wpisu zamieszczonego w mediach społecznościowych.

Janina Ochojska zaapelowała do wszystkich Polaków z niepełnosprawnościami, aby zagłosowali w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 26 maja. Zachęcała internautów, by obejrzeli film z Malwiną oraz zapoznali się z prawami osób niepełnosprawnych, jakie przysługują podczas wyborów.