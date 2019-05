Wyszedł po 20 latach spędzonych w więzieniu za „niewinność”. „Muszę się nauczyć od nowa żyć”

– Nie spałem całą noc. Kurde, jaki jestem szczęśliwy. Od żony się dowiedziałem, że sąd mnie zwalnia z więzienia. Zwaliło mnie z nóg. W nocy nie spałem. Jestem niewinny, ale bałem się, że jednak coś może pójść nie tak. Serce waliło. No i teraz już wiem, że zaraz wyjdę – mówił Kraska w rozmowie z Wirtualną Polską. – Czekałem na ten dzień tyle lat. Nie potrafię sobie wyobrazić jak wygląda świat, ile jest samochodów na ulicach. Jestem wściekły, że tyle lat nikt mnie nie słuchał. Zabrali mi kawał życia. Muszę na nowo nauczyć się żyć, nawet takich prostych czynności jak włączenie pralki – dodał.

„Dalsza izolacja skazanego nie powinna być kontynuowana”

Sąd Najwyższy zadecydował o wstrzymaniu wykonania wobec Arkadiusza K. wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 2001 roku. Poinformowano, że „w sprawie zachodzi obecnie wysokie prawdopodobieństwo, że dojdzie – w wyniku rozpoznania wniosku prokuratora – do uchylenia wyroków sądów I oraz II instancji, czego domaga się prokurator”. „Nie przesądzając ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii zasadności całości wniosku o wznowienie, zwłaszcza tak obszernego jak w niniejszej sprawie, należy podkreślić, że podnoszone w nim wielowątkowe zagadnienia natury faktycznej i prawnej, dotyczące szeregu powołanych dowodów we wskazanym piśmie procesowym, wskazują na trafność nadzwyczajnego środka zaskarżenia w aspekcie przede wszystkim żądania wydania orzeczenia pierwotnego w postaci uchylenia wskazanych na wstępie wyroków" – czytamy w uzasadnieniu, które publikuje Wirtualna Polska. Sąd Najwyższy zdecydował, że dalsza izolacja skazanego nie powinna być kontynuowana do chwili rozpatrzenia wniosku o wznowienie postępowania.

Sprawa Arkadiusza Kraski

Na podstawie zeznań trzech świadków incognito (jeden wycofał później swoje zeznania) sąd skazał Arkadiusza Kraskę na najwyższą karę przewidzianą w polskim Kodeksie karnym. Mężczyzna od 19 lat przebywa w więzieniu. Po głośnej sprawie Tomasza Komendy bliscy Kraski postanowili jeszcze raz zmobilizować swoje siły. Zdołali zebrać 16 tys. podpisów pod petycją do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry „o ponowne rozpatrzenie sprawy Arkadiusza Kraski oraz jego bezzwłoczne uwolnienie”. Tematem zainteresowały się też krajowe media.

Jak podaje portal Onet.pl, mężczyźnie przyznała rację Prokuratura Regionalna w Szczecinie, która domaga się jego uniewinnienia. Wniosek w tej sprawie miał już zostać złożony w Sądzie Najwyższym. We wniosku z 7 marca wykazano, że w śledztwie sprzed lat popełniono przestępstwo, które wpłynęło na orzeczenie sądu. Prokuratura nie chce komentować oficjalnie całej sprawy z uwagi na bezpieczeństwo świadków. Jak ustalił Onet, policjanci mogli świadomie mataczyć i nakłonić świadków do składania fałszywych zeznań.