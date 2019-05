Warszawa. Nie żyje mężczyzna, który podpalił się w pobliżu Kancelarii Premiera

We wtorek 30 kwietnia przed godziną 14.00 mężczyzna próbował podpalić się przed budynkiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Świadkowie zrelacjonowali zdarzenie w rozmowie z dziennikarzami „Wyborczej”. Twierdzą, że mężczyzna miał oblać się łatwopalną cieczą i podpalić. Na miejsce została wezwana straż pożarna, policja, a także pogotowie. Mężczyzna trafił do szpitala. Był przytomny. – Na miejscu interweniowały cztery zastępy. Strażacy ustalili, że mężczyzna dokonał samopodpalenia, został ugaszony przez pracowników KPRM. Udzieliliśmy pierwszej pomocy i przekazaliśmy poszkodowanego załodze pogotowia – opisał w rozmowie z „Gazetą Wyborczą" Wojciech Kapczyński z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Warszawie.

Jak podaje RMF FM, 75-latek zmarł. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura. Śledczy przekazali, że zabezpieczyli substancję, którą oblał się mężczyzna. Zarządzono także przeprowadzenie sekcji zwłok i przesłuchano osoby, które były świadkami zdarzenia. Z ich relacji wynika, że 75-latek był przytomny i rozmawiał z ratownikami, którzy przetransportowali go do szpitala. Według policji mężczyzna zostawił na miejscu tragicznego zdarzenia kilka kartek, najprawdopodobniej był to list. Jego treść nie została jednak ujawniona do wiadomości opinii publicznej.