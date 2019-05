Świdnica. 33-latek wyszedł ze szpitala. Chwilę później zmarł

W niedzielę 5 maja rano do szpitala w Świdnicy zgłosił się 33-latek, skarżąc się na ból żeber po tym, jak uderzył się w gałąź drzewa. Po kilku godzinach wypuszczono go do domu. Później jego ciało znaleziono na tyłach świdnickiego szpitala.

Martwego 33-latka znaleziono za placówką około godziny 14:00. – Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyźnie przeprowadzono badania płuc i żeber oraz zlecono kolejne, ale na nie już nie czekał. Opuścił szpital o godzinie 13.30 – przekazał w rozmowie z Fakt24 prokurator rejonowy w Świdnicy Marek Rusin. Dodał, że prokurator wszczął śledztwo wobec personelu szpitala w sprawie narażenia 33-latka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. Śledczy wyjaśniają teraz okoliczności sprawy i przyczynę śmierci mężczyzny. Planowana jest sekcja zwłok 33-latka. Dyrekcja szpitala w Świdnicy nie odpowiedziała na razie na prośbę o komentarz do sprawy.