Zapomnijcie o wiosennej aurze. IMGW ostrzega przed śniegiem i przymrozkami

Wiosenne ubrania i ciepłe wieczory? Na to będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Dwa dni temu w Zakopanem temperatura spadła poniżej O stopni Celsjusza a ulice miasta przykrył śnieg. W Tatrach oraz Beskidach obowiązywał pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. To jednak nie koniec złych wieści pogodowych. IMGW wydał bowiem ostrzeżenia przed przymrozkami w zachodnio-centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego oraz południowej części województwa małopolskiego i śląskiego. Według meteorologów prognozowany jest spadek temperatury do -1 a przy gruncie nawet do -4 stopni Celsjusza. Ponadto od poniedziałku 6 maja od godziny 22 do wtorku 7 maja do godziny 20 obowiązuje alert pierwszego stopnia dotyczący możliwych opadów śniegu. Ostrzeżenie obowiązuje dla powiatów jasielskiego, krośnieńskiego, sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego.

Pogoda na wtorek

We wtorek w pasie od Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę po Mazowsze i Podlasie nie powinno padać. Na pozostałym obszarze pojawią się przelotne opady deszczu do 5 mm, a w górach mokrego śniegu do 5 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie do 14 stopni Celsjusza w centrum kraju i na Podlasiu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, północno-zachodni.