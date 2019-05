Nowa odsłona „Wiadomości” TVP. Danuta Holecka: Zmieni się dosłownie wszystko

– To jest rewolucyjna zmiana scenografii studia oraz oprawy graficznej i muzycznej naszego sztandarowego programu informacyjnego. Jako pierwsi w Polsce, w tej skali wprowadzamy technologię Virtual Window, a także rozszerzoną rzeczywistość – powiedział portalowi Wirtualne Media Jarosław Olechowski, dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. – Nowe studio „Wiadomości” to nasz kolejny krok w kierunku odbudowy siły i prestiżu Telewizji Polskiej – dodał.

O premierze nowej odsłony „Wiadomości” Olechowski poinformował na Twitterze. Dziennikarze programu w opublikowanym spocie zapowiadają nową czołówkę, nową oprawę graficzną i nową formułę. Zapewniają, że program będzie realizowany na światowym poziomie i w oparciu o najnowsze technologie.

– Nową oprawę wiadomości trzeba rozpatrywać w dwóch aspektach. Jeden to jest aspekt czysto graficzny, designerski. I tutaj mamy do czynienia z kawałkiem fajnej, nowoczesnej szkoły designu. To miks tego co się robi w Europie i Ameryce – stwierdza Tomasz Bagiński z Platige Image – Myślę, że można spokojnie powiedzieć, że jest to w tej chwili jedno z najnowocześniejszych studiów w Europie – dodał

Autorem muzyki do nowej czołówki jest Adam Skorupa. – Starałem się stworzyć muzykę hybrydową, po części muzykę orkiestrową, symfoniczną klasyczną znaną z wcześniejszych odsłon wiadomości. Ale jednocześnie musi mieć nowoczesny pazur, wiec jest tam dużo elektroniki, dużo bitów, dużo syntezatorów – tłumaczy kompozytor.

Portal Money.pl wyliczył, że umowa z Platige Image kosztowała TVP 5,5 mln złotych. Umowa z 5 lipca 2018 roku została zawarta na 21 miesięcy, ponieważ oprócz przygotowania zadowalającej warstwy wizualnej dla programu, obejmuje także ewentualne prace serwisowe.

„Wiadomości” w niedzielę będą po raz pierwszy nadawane z nowego studia przy ulicy Powstańców w Warszawie. Remont studia miał kosztować 5,88 mln złotych. Ze studia mają być nadawane nie tylko „Wiadomości”, ale i niektóre programy TVP Info.