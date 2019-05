Kosiniak-Kamysz: Bić brawo to ja mogę bawiąc się w „kosi kosi łapci” z córeczką

– Bić brawo to ja mogę bawiąc się w „kosi kosi łapci” z córeczką Zosią, a nie komuś, kto niszczy wspólnotę, kto atakuje wspólnotę, do której ja też należę. Czy to się podoba, czy nie podoba wszystkim księżom, ja do tej wspólnoty należę i nie dam się wypchnąć z tej wspólnoty za to, że niektórym z moją partią nie jest po drodze – powiedział przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego w programie „Poranna rozmowa” RMF FM.

Robert Mazurek dopytywał dla kogo podczas wydarzenia na Uniwersytecie Warszawskim, Władysław Kosiniak-Kamysz bił brawo. – Jażdżewski zapowiada Tuska i po tych słowach biję brawo. Tak, po tych słowach zapowiedzi Donalda Tuska biję brawo, ale jak konferansjer zapowiada wchodzącego na konwencji Jarosława Kaczyńskiego to bijemy brawo dla konferansjera, czy dla prezesa Kaczyńskiego, który wchodzi na scenę? – wyjaśniał polityk PSL.

Świadczenie 500+

Przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz w niedzielę 5 maja przekazał za pośrednictwem Twittera informację o narodzinach córki. W „Porannej rozmowie” RMF FM stwierdził, czy skorzysta ze świadczenia 500 plus. – Myślę, że tak – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. – Nie przeprowadziliśmy z małżonką ostatecznej rozmowy na ten temat, ale tak. Weźmiemy – poinformował prezes PSL. Polityk dodał, że „każdy ma prawo skorzystać” ze świadczenia. – Na co to przekażemy, czy będziemy zbierać dla Zosi na przyszłość, jakoś jej odkładać, to pewnie już nasza decyzja – wyjaśniał w dalszej części programu.