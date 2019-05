Arabski nie czytał instrukcji HEAD? Ujawniono nagrania

We wtorek 7 maja 2019 roku w procesie Tomasza Arabskiego, który toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie ujawniono nagrania z posiedzenia komisji ds. badania wypadków lotniczych. Jak podaje dziennik.pl, wynika z nich, że Arabski nie zapoznał się z instrukcją HEAD przed organizacją lotu do Smoleńska.

„Ja to wszystko zacząłem odtwarzać po 10 kwietnia, jak to chodzi i tak dalej, mało tego. Przeczytałem nawet instrukcję HEAD, której nie czytałem jak ją podpisywałem, to się nagrywa nie, ale mówię, że jej nie przeczytałem, bo oczywiście przyszedł minister mówi weź podpisz, bo tutaj pilnie, itd. no i podpisałem” – jak podaje dziennik.pl, takie słowa słychać na nagraniu. Materiał został przekazany przez podkomisję smoleńską. Tomasz Arabski i czterech innych urzędników zostało oskarżonych „przez rodziny ofiar katastrofy w Smoleńsku z art. 231 Kodeksu karnego o niedopełnienie obowiązków”. Nagrania zostały odtworzone na wniosek jednego z pełnomocników oskarżycieli.

Instrukcja HEAD

Instrukcja HEAD to dokument, który określa, na jakich zasadach organizowane są loty z najważniejszymi osobami w państwie, realizowane przez samoloty lotnictwa Sił Zbrojnych RP. Status HEAD nadawany jest w przypadku, gdy na pokładzie znajdują się: prezydent, marszałek Sejmu, marszałek Senatu, premier.

