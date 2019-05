Ukradł ubrania za 1,5 tysiąca złotych. Chciał dobrze wyglądać na komunii

31-letni mężczyzna szedł, trzymając w ręce torbę. Gdy zauważył radiowóz, zaczął w szybkim tempie się oddalać. Funkcjonariusze policji ocenili jego zachowanie jako podejrzane. Udali się za mężczyzną. Wtedy 31-latek, zaczął biec i porzucił torbę. Policjanci po krótkim pościgu zatrzymali go i obezwładnili. Sprawdzili, co znajduje się w pakunku. Były tam nowe ubrania o wartości 1470 złotych. Zostały skradzione z dwóch pobliskich sklepów. Akcja policji była na tyle szybka, że obsługa sklepu nawet nie zdążyła się zorientować, że doszło do kradzieży.

31-latek to mieszkaniec Nowej Soli. Mężczyzna przyznał się do kradzieży. Wyjaśniając powody swojego działania stwierdził, że chciał się dobrze ubrać na zbliżającą się komunię. Za kradzież grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

