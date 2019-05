Grzegorz Schetyna zeznaje przed komisją ds. VAT. „Polityczne zagranie PiS”

Grzegorz Schetyna, lider Platformy Obywatelskiej, zeznaje dziś jako świadek przed komisją ds. VAT. – To polityka PiS w pigułce, to kampania wyborcza i wykorzystywanie do tego państwowych organów – mówił jeszcze przed wejściem na przesłuchanie.

Grzegorz Schetyna poinformował, że „w poczuciu odpowiedzialności za państwo, odpowie na pytania komisji ds. VAT” . Stwierdził jednak przy tym, że uważa to za „polityczne zagranie PiS” . – Nie ma przypadku, że przesłuchania są wpisane w logikę kampanii. Gdyby było inaczej, moglibyśmy spotkać się kilka miesięcy temu lub za kilka tygodni. Po wyborach – mówił lider PO. Stwierdził, że nie jest jego rolą „doradzanie czy wskazywanie przewodniczącemu i członkom komisji” . – Jednak uważam, że wiedza byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego mogłaby być bardzo istotna w badanej przez komisję sprawie – dodał. Lider PO zwracał uwagę podczas przesłuchania, że „dziwi go, że komisja bada czasy 2007-2015, a nie sięga do roku 2005, w którym wyłudzenia VAT też miały miejsce” . Schetyna pytany był o plik kontrolny. Stwierdził, że w 2015 roku był szefem MSWiA i nie zajmował się tą kwestią. – Moją intencją było stworzenie zespołu ekspertów i doradców, by MSWiA funkcjonowało należycie. Zaprosiłem do współpracy Adama Rapackiego, twórcę CBŚ. Uważałem i zdania nie zmieniłem, że praktyka tego rządu jest zupełnie inna. Sprawami ścigania przestępczości powinni zajmować się eksperci, a nie osoby z nadania politycznego – tłumaczył.

Pytany o raport CBŚ z 2009 roku, Schetyna stwierdził, że „chodziło o skuteczność” i nie patrzy na to „w perspektywie legislacyjnej” . – Nasza aktywność skupiała się na tym, aby skutecznie zwalczyć przestępczość paliwową – mówił. W dalszej części przesłuchania, Schetyna ponownie ocenił swoje przesłuchanie jako polityczne. – Mogliśmy przecież spotkać się kilka miesięcy wcześniej lub kilka tygodni później, już po kampanii do Europarlamentu – mówił.