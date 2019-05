Bielan w Radomiu: Tu na razie jest ściernisko, ale już niedługo będzie wielkie międzynarodowe lotnisko

– Przełamujemy klątwę, która została przez komunistów na miasto Radom rzucona w 1976 roku, kiedy Radom, Ursus, Płock rozpoczęły, kontynuowały naszą drogę do wolności, której kolejnym przystankiem była Solidarność. Po tamtych protestach robotniczych komuniści wydali niepisany wyrok na Radom i okolice. Tutaj zablokowane zostały inwestycje drogowe, kolejowe, lotnicze, biznesowe, gospodarcze, wszystko, co mogło przyczynić się do rozwoju tego pięknego miasta, jednego z kilkunastu największych miast Polski. Dzisiaj tę historię przełamujemy, przystępujemy do wielkiego, rozwojowego zadania – mówił w Radomiu premier.

Mateusz Morawiecki podkreślił, że „zgodnie z założeniami, po rozbudowie Port Lotniczy w Radomiu docelowo obsłuży około 3 mln pasażerów rocznie”. – Inwestycja, którą dzisiaj symbolicznie rozpoczynamy jest kluczowym krokiem milowym. Rozbudowujemy lotnisko do rozmiarów, które pozwolą na obsługę 3 milionów podróżnych rocznie. Chcę też podkreślić logikę i zasadność tej inwestycji dla wszystkich tych, którzy powątpiewają w sens budowy lotniska w Radomiu. Tak jest w całej Europie Zachodniej, że lotniska pomocnicze dużych miast znajdują się w pewnej odległości od samego miasta. Dla lotniska Okęcie i w przyszłości dla CPK lotniskiem zapasowym będzie lotnisko w Radomiu. Ma to wielki sens biznesowy i ogromne uzasadnienie inwestycyjne. Port, który skróci drogę do innych stolic całego świata przyciągnie inwestorów, po to by Radomianie mogli zostać tutaj i nie musieli emigrować do innych większych miast – tłumaczył szef polskiego rządu.

– Tu na razie jest ściernisko, ale już niedługo będzie wielkie międzynarodowe lotnisko. Lotnisko, tak jak powiedział premier Morawiecki, w pierwszej razie oddane do użytku już w październiku przyszłego roku. Na początku na trzy miliony pasażerów, ale druga faza zaprojektowana na 10 mln pasażerów. To potencjalnie drugie największe lotnisko w Polsce. Jestem wzruszony, bo to historyczna chwila dla Radomia, porównywalna z doprowadzeniem do Radomia kolei żelaznej pod koniec XIX wieku – stwierdził Adam Bielan na uroczystości inauguracji budowy Lotniska Radom.