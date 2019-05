Tusk skomentował sprawę „tęczowej” Matki Boskiej: Nie mieści mi się to w głowie

Szef Rady Europejskiej nawiązał do wystąpienia Leszka Jażdżewskiego, który w ostrych słowach wypowiedział się na temat kościoła. – Kilka dni temu rozpętała się burza po jednej z wypowiedzi na UW. Byłem tam świadkiem i uczestnikiem tego zdarzenia. I co ciekawe, gorączka polityczna wokół słów, które tam padły, przysłoniła moim zdaniem istotę problemu. Otóż kluczowe dzisiaj pytanie brzmi: ile wolności na polskich uczelniach? Po co nam tak naprawdę uniwersytety? Czy uniwersytety pragną, co do tego właściwie nie mam wątpliwości i czy mają możliwości w Europie, u nas realizować w pełni tę tzw. trzecią misję, misję organizowania życia publicznego poza wykładami, wiedzą jako taką. Misję organizowania ludzi o różnych poglądach i udzielania im także gościny i możliwości, aby te różne, nie zawsze pasujące innym, poglądy wygłaszać. To właściwie istota europejskości, ta misja uniwersytetu – stwierdził Donald Tusk w Poznaniu.

Szef Rady Europejskiej podkreślił, że „Europa będzie Europą tak, jak ją wybraliśmy i Polska będzie wolnościową demokracją – taką, o jaką walczyliśmy – póki nikt nikogo nie będzie straszył, prześladował, więził za przekonania, ekspresję myśli czy artystyczną wrażliwość”. – Ta burza wokół uniwersyteckiego wystąpienia, ona nie została zauważona np. w Brukseli czy innych stolicach. Może dlatego, że w wielu miejscach w Europie jest rzeczą naturalną, że ludzie wymieniają się kontrowersyjnymi poglądami – tłumaczył polityk.

„Czasami odrobina zdrowego rozsądku i unikniemy w przyszłości nieporozumień”

Donald Tusk nawiązał także do zatrzymania Elżbiety Podleśnej w związku z plakatami z „tęczową” Matką Boską. – Ta informacja niestety obiegła prawie cały świat. Informacja o tym, że została zatrzymana i przez wiele godzin przesłuchiwana autorka pewnej grafiki, kontrowersyjnej, z Matką Boską z tęczą w tle. Jako gdańszczanin mam okazję obcować od urodzenia z podobnymi dziełami. Jedno z nich wisi w Kościele Mariackim. To kopia obrazu Hansa Memlinga „Sąd ostateczny”. W centrum obrazu jest postać Chrystusa, w tle wielka tęcza. Od Iranu, przez Rosję, po Hiszpanię i Anglię oraz USA, wszyscy zauważyli ten przedziwny fakt. Odnotowałem, że zatrzymana dziękując w internecie za wsparcie jakimś swoim przyjaciołom, napisała: jestem bardzo zmęczona, ale przede wszystkim w głowie mi się to wszystko nie mieści. Powiem szczerze, mi też to się nie mieści w głowie – stwierdził szef Rady Europejskiej dodając, że „konstytucja mówi, że każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury”.

– Mówię o tym, ponieważ jestem przekonany, że wasz uniwersytet przetrwał i przetrwa wszystkie wahnięcia w historii tak długo, jak będzie tę misję różnorodności i wiarę w sens różnorodności i wolności respektował i praktykował (...) Wolność nie może nikogo zwalniać z odpowiedzialności, także za słowo, a poczucie odpowiedzialności nie może dławić niczyjej wolności. Żeby to zrozumieć, wystarczy naprawdę odrobina dobrej woli. Czasami odrobina zdrowego rozsądku i unikniemy w przyszłości nieporozumień – stwierdził Donald Tusk.

Szef MSWiA chwali policjantów

Przypomnijmy, że w nocy z 26 na 27 kwietnia w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płocku ktoś ponaklejał plakaty z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej. Aureole przedstawionych na obrazie Maryi i Dzieciątka zamiast złotego koloru, miały barwy tęczy. Plakaty zauważyli jako pierwsi parafianie. Były one ponaklejane m.in. na koszach i przenośnych toaletach. Poinformowali o tym proboszcza.

Minister spraw wewnętrznych poinformował za pośrednictwem Twittera, że policja zatrzymała osobę, która jest podejrzana o dokonanie profanacji wizerunku Matki Boskiej w Płocku. „Osoba ta była wytypowana już od kilku dni ale przebywała za granicą. Jeszcze dziś zostaną postawione jej zarzuty z art. 196 KK” – przekazał Joachim Brudziński. Szef MSWiA podziękował funkcjonariuszom za „sprawną akcję z wytypowaniem i zatrzymaniem osoby podejrzewanej o profanację świętego od wieków dla Polaków wizerunku Matki Bożej”. „Żadne bajanie o wolności i »tolerancji« nikomu nie daje prawa do obrażania uczuć ludzi wierzących” – stwierdził polityk PiS.

