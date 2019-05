Juncker oburzony materiałem „Wiadomości” TVP. „To coś obrzydliwego, na co nie może być zgody”

– Musimy walczyć z populizmem, ekstremizmem, ale nie możemy walczyć z nimi tanimi sloganami lub personalnymi atakami. Ataki personalne rosną w Europie, to coś nowego. W ciągu ostatnich dni widziałem, że mój dobry przyjaciel przewodniczący Donald Tusk jest porównywany do Hitlera i Stalina. To całkowicie nie do zaakceptowania – powiedział szef Komisji Europejskiej podczas konferencji prasowej. W opinii Junckera za tymi porównaniami nie stoi polski rząd. – Jeśli coś takiego możliwe jest w mediach, to niewątpliwie na coś wspólnego z polityczną atmosferą w kraju. Nie podoba mi się to, uważam, że jest to coś obrzydliwego, na co nie może być naszej zgody – zaznaczył.

„Wiadomości” cenzurują materiał

W ten sposób europejski polityk skomentował materiał „Wiadomości” TVP, który został wyemitowany 3 maja. Tego dnia Donald Tusk wygłosił przemówienie na Uniwersytecie Warszawskim. Jak przekazuje serwis wirtualnemedia.pl, materiał był zapowiadany na pasku tekstem: „Polacy nie chcą powrotu Donalda Tuska”. Dalej z ust dziennikarza Krzysztofa Nowiny Konopki padły stwierdzenia, że polityk zaangażował się w przemówieniu w polską politykę, chociaż pełni funkcję szefa Rady Europejskiej. Nie zabrakło także nawiązań do Angeli Merkel, która wspierała kandydaturę byłego polskiego premiera na wspomniane europejskie stanowisko. Zacytowano także fragment artykułu „Spiegla”, gdzie stwierdzono, że Tusk „uznawany jest przez wielu obserwatorów jako łatwy w hodowli dla Merkel”.

Nowina Konopka w materiale przypomniał, że siedem lat temu Tusk otrzymał niemiecką Nagrodę im. Walthera Rathenaua, będącą wyróżnieniem za rozwijanie integracji europejskiej. – Jej patron był zwolennikiem tezy o polskim państwie jako sezonowym, a także głównym architektem sowiecko-niemieckiego układu z Rapallo, który stał się pierwowzorem paktu Ribbentrop-Mołotow – usłyszeliśmy z ust dziennikarza. W tle pojawiły się ujęcia z udziałem zarówno Rathenaua, jak i Józefa Stalina oraz Adolfa Hitlera. Po tym, jak w mediach społecznościowych krytycznie skomentowano wykorzystanie w materiale o Tusku wizerunków Hitlera i Stalina, materiał został nieco „ocenzurowany”. W wersji zamieszczonej w serwisie internetowym „Wiadomości” nie pojawiają się już ujęcia z defiladą wojsk III Rzeszy oraz Hitlerem.