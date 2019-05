Doradca Trumpa niepochlebnie o nowym pomyśle rządu. „Jest ryzyko, że Polska idzie w złym kierunku”

Doradca prezydenta USA wygłosił wykład w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Kevin Hassett, który jest szefem doradców ds. gospodarczych amerykańskiego przywódcy podkreślił, że Polska to dziś jedno z najatrakcyjniejszych miejsc dla zagranicznego kapitału. – Jest coś, co mnie w Polsce niepokoi. Radzicie sobie lepiej niż my. Wszedłem któregoś dnia do gabinetu owalnego i mówię do prezydenta Trumpa: panie prezydencie mam dobrą wiadomość. Zgodnie z naszymi zapowiedziami osiągnęliśmy 3-proc. wzrost gospodarczy. A Trump na to: świetnie, ale Polska ma wzrost ok. 5-proc. – żartował Hassett.

Doradca Donalda Trumpa zwrócił uwagę na wysoką konkurencyjność polskiej gospodarki. – Polska jest zatem niesamowicie atrakcyjnym miejscem dla zagranicznego kapitału. Według mnie najlepszym świadectwem konkurencyjności gospodarki jest to, że przyciąga ona zagraniczny kapitał. Kapitał z zagranicy wędruje do waszego kraju, zagraniczni inwestorzy budują u was fabryki – wyjaśnił dodając, że o atrakcyjności danego kraju dla zagranicznego kapitału decydują też możliwe do wyegzekwowania podatki.

Hassett skrytykował przedstawiony przez resort finansów tzw. podatek cyfrowy. Ministerstwo podkreślało, że dochody z tytułu opodatkowania przedsiębiorstw cyfrowych (m.in. Google czy Amazona) mogłyby wynieść w 2020 r. ok. 217,5 mln zł. Zdaniem doradcy prezydenta USA tego typu regulacje mogą ograniczyć napływ inwestycji bezpośrednich. – Jest ryzyko, że Polska idzie w złym kierunku, jeżeli zacznie odstraszać bezpośrednie inwestycje zagraniczne, które stanowią siłę napędową kraju. Jako przykład posłużyć może dyskusja o podatku cyfrowym (...), dlaczego uderzać w amerykańskie firmy internetowe dokuczliwym podatkiem cyfrowym, który na dodatek jest trudny w egzekucji? – tłumaczył.