Elżbieta Kruk o „Wiadomościach”: Zapewniają pluralizm na rynku mediów

Minister spraw wewnętrznych poinformował za pośrednictwem Twittera, że policja zatrzymała osobę, która jest podejrzana o dokonanie profanacji wizerunku Matki Boskiej w Płocku. To 51-letnia Elżbieta Podleśna. – O godzinie szóstej rano rozległo się pukanie do drzwi. Początkowo trudno mi było dojść do siebie, czy jest to sen czy jawa – opisała kobieta w rozmowie z TVN 24. Prokurator rejonowy w Płocku Norbert Pęcherzewski poinformował, że zatrzymana usłyszała zarzut z artykułu 196 Kodeksu karnego. Do tej sytuacji odniosła się Elżbieta Kruk, posłanka Prawa i Sprawiedliwości.

– Nie musiało to być o szóstej rano. Reakcje muszą być proporcjonalne i rozsądne – stwierdziła. – Takie przedsięwzięcia, które podjęła pani Elżbieta – moja imienniczka, niestety – to są prowokacje typowe. Walnę pana pałką, uderzę w coś, co jest dla pana bardzo ważne i będę patrzyła na reakcję. Zraniony człowiek różnie zareaguje – dodała posłanka.

Elżbieta Kruk o TVP

– Mam szczególny stosunek do mediów publicznych – zaznaczyła Elżbieta Kruk w „Porannej rozmowie” RMF FM. – Uważam, że „Wiadomości” odpowiadają na rzeczywistość społeczną i medialną, którą mamy w Polsce. Chociaż mam różne uwagi do TVP, czego nigdy nie ukrywałam (…), to jednak uważam i tutaj „Wiadomości” też istotną rolę w tym zakresie pełnią, że zapewniają one pluralizm na rynku mediów – oceniła polityk.