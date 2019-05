Janina Ochojska o słowach Jarosława Kaczyńskiego: Dla mnie to było obraźliwe

– Dla mnie to było obraźliwe. Jestem osobą niepełnosprawną od 63 lat – powiedziała Janina Ochojska w programie „Gość Radia ZET”. Szefowa PAH, która startuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w ten sposób odniosła się do słów Jarosława Kaczyńskiego, które wypowiedział podczas spotkania wyborczego w Krakowie. – Słuchać żądań pana Kaczyńskiego nie jest czymś dobrym. Jeśli pragniemy zmiany, trzeba się jej domagać – dodała.

„Tylko jest taka prośba”

Przypomnijmy – we wtorek 30 kwietnia pod koniec spotkania z wyborcami, już po zamknięciu oficjalnej części, prezes PiS wdał się w dyskusję z niepełnosprawną kobietą. – Wszystkie grupy społeczne usiłujecie zaspokoić, ale tej, która ma najmniejszą siłę przebicia – bo niepełnosprawni mają najmniejszą siłę przebicia i nacisku – jakoś nie – zwracała uwagę kobieta. – Czy jest na to jakiś pomysł? – dopytywała. – Nie jesteśmy w stanie wszystkiego załatwić – padło z ust Jarosława Kaczyńskiego, który wyliczał wcześniej działania rządu, m.in. trzynastą emeryturę czy dodatki dla opiekunów.

Kobieta stwierdziła wówczas jednak, że to nie rozwiązuje problemów i kiedy rząd rozdaje pieniądze na inne cele, to niektórzy niepełnosprawni wciąż żyją za niewiele ponad tysiąc złotych miesięcznie. – Pani chce, żeby się zmieniło i ja chcę, żeby się zmieniło i z całą pewnością się zmieni. Tylko jest taka prośba... o to, żeby nas popierać, a nie przeszkadzać. Dziękuję bardzo – powiedział prezes PiS.

