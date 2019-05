Wyszła do koleżanki, nie ma z nią kontaktu. Zaginęła 13-letnia Nikola

Zaginiona dziewczynka ostatni raz widziana była w ubiegły poniedziałek 6 maja. Wyszła z domu, by spotkać się z koleżanką. O godzinie 22:00 rodzice zaginionej mieli z nią po raz ostatni kontakt telefoniczny. Wówczas dziewczyna powiedziała, że znajduje się w okolicach Bieżanowa i za 20 minut będzie czekać na rodziców w okolicy pętli autobusowej. Jednak nie pojawiła się w umówionym miejscu. Do chwili obecnej dziewczyna nie powróciła do miejsca zamieszkania oraz nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Dziewczynka ma 164 cm wzrostu, jest szczupła. Ma niebieskie oczy, lekko zadarty nos, długie włosy w odcieniu ciemnego blondu. W dniu zaginięcia 13-latka była ubrana w spodnie koloru czarnego z dziurami na kolanach, koszulkę koloru białego w czerwone róże, koszulę w kratę koloru czerwono-czarnego, czarną kurtkę skórzaną typu ramoneska, a także czarne obuwie sportowe.

Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o zaginionej, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji w Zielonkach: tel. 12 285 01 07 lub 112.

