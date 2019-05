Zatrzymanie Elżbiety Podleśnej. Jednoznaczne stanowisko Joachima Brudzińskiego

– Tego typu działania, ewidentnie obrażające uczucia religijne, wpisują się w złamanie kodeksu karnego. Jest zgłoszenie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – powiedział Joachim Brudziński w Polskim Radiu. Słowa polityka cytuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na Twitterze. – Takie zachowania uważam za absolutnie niegodne i niestosowne. Wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, który na trwałe wpisał się w historię Polski, nie może być naklejany na przenośne toalety czy śmietniki – dodał minister Brudziński.

Szef MSWiA chwali policjantów

Plakaty z tęczową aureolą wokół wizerunku Matki Boskiej pojawiły się na ścianach warszawskiego sanktuarium w nocy z 6 na 7 maja. Ponadto, w nocy z 26 na 27 kwietnia w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płocku ktoś ponaklejał plakaty z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej. Aureole przedstawionych na obrazie Maryi i Dzieciątka zamiast złotego koloru, miały barwy tęczy. Plakaty zauważyli jako pierwsi parafianie. Były one ponaklejane m.in. na koszach i przenośnych toaletach. Poinformowali o tym proboszcza.

Minister spraw wewnętrznych poinformował za pośrednictwem Twittera, że policja zatrzymała osobę, która jest podejrzana o dokonanie profanacji wizerunku Matki Boskiej w Płocku. „Osoba ta była wytypowana już od kilku dni ale przebywała za granicą. Jeszcze dziś zostaną postawione jej zarzuty z art. 196 KK” – przekazał Joachim Brudziński. Szef MSWiA podziękował funkcjonariuszom za „sprawną akcję z wytypowaniem i zatrzymaniem osoby podejrzewanej o profanację świętego od wieków dla Polaków wizerunku Matki Bożej”. „Żadne bajanie o wolności i »tolerancji« nikomu nie daje prawa do obrażania uczuć ludzi wierzących” – stwierdził polityk PiS.

Zatrzymana to 51-letnia Elżbieta Podleśna. – O godzinie szóstej rano rozległo się pukanie do drzwi. Początkowo trudno mi było dojść do siebie, czy jest to sen czy jawa. Weszło sześciu panów w kamizelkach odblaskowych z napisem policja, tak żeby nikt broń Boże nie mógł przeoczyć ich widoku. Powiedzieli że mają nakaz przeszukania mojego mieszkania – powiedziała Elżbieta Podleśna w rozmowie z TVN24. Prokurator rejonowy w Płocku Norbert Pęcherzewski poinformował, że zatrzymana usłyszała zarzut z artykułu 196 Kodeksu karnego.

Czytaj także:

Janina Ochojska o słowach Jarosława Kaczyńskiego: Dla mnie to było obraźliwe