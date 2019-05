Brutalny napad na sklep w Poznaniu. Złodziej 50 razy uderzył ekspedientkę kamieniem

– Na podstawie nagrań z monitoringu policjanci ustalili, że mężczyzna zadał 58-latce ok. 50 ciosów kamieniem – powiedział portalowi polsatnews.pl rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, mł. insp. Andrzej Borowiak.

Do zdarzenia doszło na poznańskim Morasku. Młody mężczyzna podjechał pod sklep „U Zosi” rowerem i czekał aż wszyscy klienci z niego wyjdą. Następnie wszedł do środka i gdy kobieta się odwróciła, żeby podać mu towar, zaatakował ją brutalnie przy użyciu kamienia. Później przystąpił do próby otwarcia kasy nożem, jednak nie udało mu się tego zrobić.

Następnie 27-latek próbował uciec rowerem do lasu. W sąsiedniej wsi zatrzymał go klient, który kiedy przyszedł do sklepu na zakupy i kiedy zobaczył co się stało wezwał policję i ruszył za złodziejem w pościg. 58-letnia ekspedientka trafiła do szpitala, gdzie na głowie założono jej 20 szwów.

Patryk K. był trzeźwy. Przyznał policji, że jest zadłużony w parabankach na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi mu nawet dożywocie.

Czytaj także:

„Uwaga!” TVN: Koszmar 2,5-letniego dziecka. Dlaczego nikt nie reagował na dramatyczną sytuację?