Zatrzymanie Podleśnej. Posłowie PO wnioskują o nadzwyczajne posiedzenie komisji

– Stawiamy tezę, że były naciski na prokuraturę ze strony ministra Brudzińskiego, ze strony funkcjonariuszy PiS-u, bo nie funkcjonariuszy państwa polskiego, żeby prokuratura tej pani postawiła zarzuty. Żyjemy w państwie, w którym na wiecu politycznym wydaje się instrukcje co do działań państwa, a później funkcjonariusze PiS-u przebrani za funkcjonariuszy publicznych, instruują policję i prokuraturę, co te organy mają robić. To jest użycie organów państwa polskiego przeciwko polskim obywatelom i w interesie partii politycznej w kampanii wyborczej tylko po to, żeby rozniecić wojnę religijną w Polsce – powiedział na konferencji prasowej Sławomir Nitras, cytowany przez portal 300polityka.pl.

– Jeżeli prokuratura wydaje nakaz przeszukania, a minister Brudziński obchodzi ten nakaz i nakazuje policjantom zatrzymanie polskiej obywatelki, to mówimy, że rzeczywiście doszło do przekroczenia uprawnień. Ta sprawa wymaga poważnego wyjaśnienia, dlatego wnioskujemy o nadzwyczajne posiedzenie komisji spraw wewnętrznych i administracji, żeby minister mógł wyjaśnić, w jaki sposób doszło do przekroczenia uprawnień. Od tej informacji będziemy uzależniali dalsze kroki prawne – zapowiadał Cezary Tomczyk.

Profanacja wizerunku Matki Boskiej

Minister spraw wewnętrznych poinformował za pośrednictwem Twittera, że policja zatrzymała osobę, która jest podejrzana o dokonanie profanacji wizerunku Matki Boskiej w Płocku. „Osoba ta była wytypowana już od kilku dni ale przebywała za granicą. Jeszcze dziś zostaną postawione jej zarzuty z art. 196 KK” – przekazał Joachim Brudziński. Szef MSWiA podziękował funkcjonariuszom za „sprawną akcję z wytypowaniem i zatrzymaniem osoby podejrzewanej o profanację świętego od wieków dla Polaków wizerunku Matki Bożej”. „Żadne bajanie o wolności i »tolerancji« nikomu nie daje prawa do obrażania uczuć ludzi wierzących” – stwierdził polityk PiS.

Zatrzymana to 51-letnia Elżbieta Podleśna. – O godzinie szóstej rano rozległo się pukanie do drzwi. Początkowo trudno mi było dojść do siebie, czy jest to sen czy jawa. Weszło sześciu panów w kamizelkach odblaskowych z napisem policja, tak żeby nikt broń Boże nie mógł przeoczyć ich widoku. Powiedzieli że mają nakaz przeszukania mojego mieszkania – powiedziała Elżbieta Podleśna w rozmowie z TVN24. Prokurator rejonowy w Płocku Norbert Pęcherzewski poinformował, że zatrzymana usłyszała zarzut z artykułu 196 Kodeksu karnego.

