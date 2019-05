Siarkowska składa zawiadomienia ws. profanacji wizerunku Matki Boskiej. „Zakończy się rumakowanie”

Posłanka Anna Maria Siarkowska zapowiedziała złożenie wniosków do prokuratury w sprawie profanacji wizerunku Matki Boskiej. „Koniec z publicznymi drwinami z wartości najdroższych dla katolików. Jeśli każdy, kto umieszcza sprofanowany wizerunek NMP, otrzyma przykładową karę grzywny 10000 zł, to zakończy się rumakowanie” - napisała parlamentarzystka na swoim profilu na Twitterze. Kilka godzin później Siarkowska zamieściła w sieci skan pisma złożonego do prokuratury. Wniosek, który trafił do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście dotyczy wpisów zamieszczonych przez dziennikarkę „Gazety Wyborczej” Dominikę Wielowieyskiej. W sumie posłanka miała złożyć pięć wniosków. „Czekam spokojnie na policję i prokuraturę. I jestem gotowa bronić się w sądzie. Tęcza nie jest niczym obraźliwym. Jest symbolem pojednania i szacunku dla każdego człowieka bez względu na jego orientację seksualną” – odpisała dziennikarka.

O co chodzi z „tęczową” Matką Boską?

Kwestia profanacji wizerunku Matki Boskiej poprzez zamieszczenie nad głową tęczowej aureoli od kilku dni budzi wielkie emocje. W nocy z 26 na 27 kwietnia w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płocku ktoś ponaklejał plakaty z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej. Aureole przedstawionych na obrazie Maryi i Dzieciątka zamiast złotego koloru, miały barwy tęczy. Plakaty zauważyli jako pierwsi parafianie. Były one ponaklejane m.in. na koszach i przenośnych toaletach. Poinformowali o tym proboszcza. Minister spraw wewnętrznych poinformował za pośrednictwem Twittera, że policja zatrzymała osobę, która jest podejrzana o dokonanie profanacji wizerunku Matki Boskiej w Płocku. Szef MSWiA podziękował funkcjonariuszom za „sprawną akcję z wytypowaniem i zatrzymaniem osoby podejrzewanej o profanację świętego od wieków dla Polaków wizerunku Matki Bożej”. Kilka godzin później sieć zalała fala zdjęć z „tęczową” Matką Boską, które w mediach społecznościowych masowo udostępniali internauci.

Zatrzymana to 51-letnia Elżbieta Podleśna. – O godzinie szóstej rano rozległo się pukanie do drzwi. Początkowo trudno mi było dojść do siebie, czy jest to sen czy jawa. Weszło sześciu panów w kamizelkach odblaskowych z napisem policja, tak żeby nikt broń Boże nie mógł przeoczyć ich widoku. Powiedzieli że mają nakaz przeszukania mojego mieszkania – powiedziała Elżbieta Podleśna w rozmowie z TVN24. Prokurator rejonowy w Płocku Norbert Pęcherzewski poinformował, że zatrzymana usłyszała zarzut z artykułu 196 Kodeksu karnego.