„Uwaga!” TVN: 18-latka wypadła z szóstego piętra. „To cud, że przeżyła”

Pożar w mieszkaniu Sandry wybuchł 1 kwietnia, tuż po szóstej rano. – Przebudziłam się, słysząc, że straż pożarna podjeżdża pod nasz blok. Obudziłam męża, dziecko. Zaczęliśmy się w pośpiechu zbierać, bo nie wiedzieliśmy, czy to awaria gazu, czy coś innego. Po chwili słychać było przeraźliwy krzyk kobiety – relacjonuje jedna z mieszkanek bloku. W mieszkaniu na szóstym piętrze, w którym doszło do zaprószenia ognia była tylko niespełna 18-letnia Sandra. Straż pożarną wezwali sąsiedzi. – Wyszłam na balkon, było widać pożar, szły smugi czarnego dymu. Okno w tym mieszkaniu na początku było zamknięte – mówi Halina, sąsiadka.



Uwięziona w płonącym mieszkaniu Sandra znalazła się w potrzasku. Z relacji sąsiadów wynika, że krzyki o pomoc były głośne, a nastolatka, co najmniej kilkukrotnie pojawiała się w oknie. – Na wysokości parapetu było widać, że coś się rusza, jakby czyjaś głowa. Ta dziewczyna coś krzyczała. Po chwili zniknęła – wspomina Ryszard Klimczyk, sąsiad i dodaje: Kolejny raz, jak się pokazała w oknie to już pozbawiona sił wypełzła na parapet. Ześlizgnęła jej się noga i poleciała w dół. Matka o pożarze dowiedziała się wracając z pracy. – Zadzwoniła do mnie bratowa, która mieszka na tym samym osiedlu. Po chwili zadzwonił policjant, że jest pożar w mieszkaniu i córka jest w ciężkim stanie. Kazał mi się szybko stawić na miejscu – opowiada Beata, matka Sandry.

Minie wiele miesięcy nim wróci do normalnego funkcjonowania

Sandra przeżyła upadek z szóstego piętra dzięki staraniom lekarzy ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. – Pacjenta została do nas przewieziona w stanie bardzo ciężkim, wręcz krytycznym. Nie mieliśmy przekonania, czy uda się uratować jej życie. W pierwszym okresie dominującym urazem był uraz twarzoczaszki, płuc oraz urazy narządów jamy brzusznej. Mieliśmy szczęście, że nie doszło do poważnego uszkodzenia kręgosłupa. Pacjenta ma w pełni zdrowy układ nerwowy – mówi dr Wojciech Serednicki ze Szpitala Uniwersyteckiego. Żaden z licznych urazów nie okazał się śmiertelny. – Ciężko jednoznacznie stwierdzić, co spowodowało, że skok nie okazał się śmiertelny. Istnieje możliwość, że nastolatka była bezwładna w momencie upadku – dodaje dr Serednicki.

Po miesiącu od upadku dziewczyna jest gotowa do dalszej rehabilitacji. Jest przytomna, kontaktuje się z otoczeniem, choć silne leki przeciwbólowe powodują znaczne otępienie. Minie wiele miesięcy nim wróci do normalnego funkcjonowania. – Sandra powoli sobie przypomina, że był duży pożar, że stała w oknie i wołała o pomoc – mówi siostra dziewczyny.

Jaka była przyczyna pożaru?

Najprawdopodobniej przyczyną pożaru było spięcie przewodów elektrycznych. – Ostatni przegląd był w 2017 r. Wykonujemy je, co pięć lat. W tym roku także był przegląd budynku. Firma zewnętrzna, która wykonuje pomiary zdaje nam raport. Jej pracownicy mają obowiązek wejść do każdego mieszkania – podkreśla Bogdan Piaszczyński ze spółdzielni mieszkaniowej „Nowy Prokocim”. Mieszkańcy bloku, w którym doszło twierdzą, że nie było takich kontroli. – Mieszkam tu bardzo długo i nie przypominam sobie żadnej kontroli instalacji elektrycznej w mieszkaniu – przekonuje pani Sabina, sąsiadka. Świadkowie zdarzenia mają wątpliwości, czy strażacy poprawnie przeprowadzili akcję ratunkową. – Na miejsce przyjechały cztery zastępy straży pożarnej. Nikt nie rozkładał skokochronu, strażacy chodzili szukając podłączeń węża. Musieli ją widzieć w oknie, bo głośno krzyczała o pomoc – zaznacza Angelika, siostra Sandry.



Pożar był zdecydowanie silniejszy od strony balkonu. Tamtędy Sandra nie miała szansy uciec, nawet gdyby straż pożarna podstawiła drabinę.

– Ludzie mówili, że strażacy rozkładali skokochron z drugiej strony bloku. Ale jak ona mogła tam skoczyć, skoro z tamtej strony były ogromne płomienie? – zastanawia się jedna z sąsiadek. – Ta strona bloku, z której wypadła nastolatka była zablokowana przez zaparkowane tam pojazdy. Nasze wozy nie mogły tam podjechać. W momencie, kiedy pojawiła się osoba w oknie, szybko zmienialiśmy stronę naszych działań – twierdzi Bartłomiej Rosiek z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Znajomi rodziny zorganizowali dla Sandry i jej mamy zbiórkę, by mogły rozpocząć nowe życie. Miasto ma im zapewnić mieszkanie zastępcze.