Zabójstwo na Ursynowie. Ciało 29-latki znalezione w jednym z mieszkań

O zdarzeniu, do jakiego doszło w nocy z 8 na 9 maja, poinformował serwis tvnwarszawa.pl. W jednym z bloków przy ulicy Dunikowskiego znaleziono ciało kobiety. – Pokrzywdzona posiadała liczne obrażenia ciała zadane ostrym narzędziem – powiedział w rozmowie z serwisem Łukasz Łapczyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Dwie osoby zatrzymane

Policjanci zatrzymali już dwóch mężczyzn, którzy mogą mieć związek z zabójstwem. Dziennikarze tvnwarszawa.pl nieoficjalnie ustalili, że jeden z nich był partnerem ofiary. To on miał wezwać na miejsce służby. – W nocy i nad ranem na miejscu zdarzenia wykonywane były czynności procesowe, w tym oględziny miejsca zdarzenia i zwłok z udziałem prokuratora oraz biegłego z zakresu medycyny sądowej, zabezpieczono materiał dowodowy. Ciało kobiety zostało przekazane do Zakładu Medycyny Sądowej, gdzie zostanie przeprowadzona sekcja zwłok – wyjaśnił Łapczyński. Prokuratura ze względu na dobro dochodzenia nie chce zdradzać szczegółowych informacji dotyczących tego, co zaszło w bloku przy Dunikowskiego.