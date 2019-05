Zofia Klepacka otrzymała nagrodę od TV Republika. „Musimy bronić naszych dzieci i chrześcijańskiej Polski”

W Galerii Porczyńskich w Warszawie odbyła się jubileuszowa gala z okazji 6. rocznicy powstania Telewizji Republika. Podczas uroczystości wręczono specjalne nagrody. Wśród laureatów znaleźli się m.in. minister Elżbieta Rafalska, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji Artur Soboń oraz prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło. Tytułem „Osobowości Roku”, którą wskazują widzowie stacji została wyróżniona Zofia Klepacka. – Chciałabym podziękować wszystkim tym, i dedykować im to wyróżnienie, którzy kategorycznie sprzeciwiają się karcie LGBT. To my musimy bronić naszych dzieci i tradycyjnej, chrześcijańskiej Polski – stwierdziła windsurferka.

Homofobiczne wypowiedzi Klepackiej



Zofia Klepacka już od jakiegoś czasu nie kryje swojego krytycznego stosunku wobec podpisanej przez prezydenta Warszawy karty LGBT. W środę 3 kwietnia windsurferka zamieściła na swoim profilu na Facebooku post, w którym wyraziła swój krytyczny stosunek do środowisk LGBT. – Siemanko wszyscy moi hejterzy, którzy chcieliście odebrać mi medale, wywalić mnie z kadry olimpijskiej. Nie udało się Wam mnie zdyskredytować, którzy pisali do world sailingu, aby mnie zdyskredytować – no sorry, nie udało wam się tego zrobić. Ale zrobiliście dobrą robotę. Wszyscy się dowiedzieli o tej karcie LGBT, którą chcieliście wprowadzić do szkół i indoktrynować nasze dzieci – stwierdziła Zofia Klepacka. – My jako rodzice nie pozwolimy na to. Możemy powiedzieć, że wygraliśmy tę batalię. Gdzie jest Wasz lider Rabiej? Wyjechał na wakacje, czy gdzieś się schował? – pytała sportsmenka.

W dalszej części nagrania Klepacka wyraziła ogromną wdzięczność wobec tych, którzy sprzeciwiali się wprowadzeniu karty LGBT. – Chcę podziękować wszystkim rodzicom, którzy zauważyli co się dzieje. Kibicom, którzy zorganizowali ogólnopolską akcję, wszystkim stowarzyszeniom, które kategorycznie mówią nie dla karty LGBT. Niech nas Bóg błogosławi. Pamiętajcie o trzech wartościach w jakich wzrastaliśmy: Bóg, Honor, Ojczyzna. LGBT może nam podskoczyć – stwierdziła.

Wcześniej brązowa medalistka igrzysk olimpijskich w Londynie powiedziała, że będzie bronić tradycyjnej Polski. „Mówię kategoryczne NIE dla promocji środowisk LGBT i będę bronić tradycyjnej Polski. Czy mój dziadek walczył o taką Warszawę w Powstaniu? Nie wydaje mi się — napisała Klepacka. Sportsmenka określiła także homoseksualizm mianem wynaturzenia.