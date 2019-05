Matura 2019. Dzisiaj biologia i WOS

Egzamin maturalny z biologii na poziomie rozszerzonym rozpocznie się w piątek 10 maja o godzinie 9.00. „Do egzaminu w »nowej formule« przystąpi ok. 47 8000 tegorocznych absolwentów oraz ok. 11 200 absolwentów z lat 2015-2018. Do egzaminu w »starej formule« przystąpi ok. 1 200 osób” – informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna na Twitterze.

Maturzyści przystąpią do egzaminu dojrzałości z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym o godzinie 14.00. „Do egzaminu w »nowej formule« przystąpi ok. 20 000 tegorocznych absolwentów oraz ok. 1 200 absolwentów z lat 2015-2018. Do egz. w »starej« formule przystąpi ok. 130 osób” – informuje CKE.

Matura 2019

Do egzaminów przystąpi blisko 270 tys. absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Wszyscy maturzyści muszą podejść do egzaminów z przedmiotów obowiązkowych. W części pisemnej jest to język polski, matematyka i język obcy nowożytny. Wszystkie te przedmioty wystarczy zdać na poziomie podstawowym. Maturzystów czeka także część ustna – z języka polskiego i języka obcego.

Dodatkowo każdy uczeń musi obowiązkowo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Każdy absolwent może również przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie kolejnych pięciu przedmiotów dodatkowych.

Najczęściej wybierane przez absolwentów rocznika 2019 przedmioty dodatkowe (rozszerzone) to:

język angielski – 154 881 osób (57,5 proc. zdających)

geografia – 71 551 osób (26,6 proc. zdających)

matematyka – 61 404 osoby (22,8 proc. zdających)

język polski – 56 448 osób (21,0 proc. zdających)

biologia – 47 754 osoby (17,7 proc. zdających)

Kiedy wyniki matur?

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 4 lipca br. Tego samego dnia (4 lipca) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

