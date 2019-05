Para prezydencka otrzymała zaproszenie do złożenia wizyty w Białym Domu

Prezydent Andrzej Duda oraz Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda otrzymali zaproszenie do złożenia wizyty w Białym Domu w czerwcu. Paweł Mucha, zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, poinformował jakie kwestie zostaną poruszone podczas spotkania. – Jest wiele ważnych kontekstów tej rozmowy. To współpraca w ramach NATO, sprawy polskiego bezpieczeństwa, inwestycje zagraniczne, energetyka. Mamy ileś pól, gdzie kwestie zawsze są aktualne do omówienia – powiedział Paweł Mucha na antenie Radia Zet.

Sprawę skomentował także Krzysztof Szczerski. – Otrzymaliśmy oficjalne zaproszenie Prezydenta USA Donalda Trumpa dla Prezydenta RP Andrzeja Dudy i małżonki do złożenia wizyty w Białym Domu w czerwcu tego roku – powiedział Krzysztof Szczerski w rozmowie z dziennikarzami portalu wpolityce.pl. Jak poinformował szef Gabinetu Prezydenta RP „szczegółowy termin oraz program wizyty zostanie w najbliższych dniach przedstawiony przez stronę amerykańską, jako jej gospodarza”.