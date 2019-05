Wszedł na pomnik smoleński i zaczął obrażać Kaczyńskiego. „Kiedy wreszcie skończysz tę szopkę?”

Do zdarzenia doszło około godziny 9:00 w trakcie uroczystości związanych z miesięcznicą katastrofy smoleńskiej, które odbywały się na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Na obchodach obecny był między innymi Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki.

Kiedy uczestnicy obchodów podchodzili do Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej w 2010 roku, nieznany mężczyzna wszedł na monument i zawołał do prezesa PiS: „Kiedy wreszcie skończysz tę szopkę? Dziewięć lat, kiedy przestaniesz oszukiwać ludzi? Gdzie jest wrak?” . Miał też ze sobą transparent, który obrażał Jarosława Kaczyńskiego. Po jakimś czasie mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do policyjnego radiowozu.

W sprawie wypowiedziała się już policja. „Po 9:00 na Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej wbiegł mężczyzna, rozwijając na jego szczycie transparent. Został on przez policjantów doprowadzony do jednej z komend. Czynności prowadzone są w kierunku art. 51 k.w. Oceną prawno-karną treści transparentu zajmie się prokurator” – czytamy na Twitterze Policji Warszawa.

