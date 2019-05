Donald Tusk: Polska jest potencjalnie wciąż graczem wagi ciężkiej

Donald Tusk w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” zaznaczył, że chociaż Europa stanęła w ostatnich latach „przed dramatycznymi wyzwaniami” , to on nie ma „poczucia fatalizmu”. – Powrót historii, powrót twardej polityki nie musi oznaczać dla Europy czegoś złego. Przyspieszenie historii nas niepokoi, ale nie może paraliżować. To przecież nic nowego – dodał. Zaznaczył przy tym, że „nie ma co ulegać pesymistycznej narracji, że Europa się zwija i grozi jej rozpad” . – Możliwe są różne scenariusze, ale żaden nie jest nieuchronny – podkreślił.

Partnerzy wciąż liczą się z Polską

Pytany o brexit Donald Tusk stwierdził, że referendum w jego sprawie zostało zorganizowane „w najgorszym możliwym momencie, jest efektem fałszywej kalkulacji politycznej” . – Paradoksalnie dopiero brexit obudził w Wielkiej Brytanii proeuropejski ruch. Dziś szans na to, że brexitu nie będzie, mamy moim zdaniem 20-30 proc. To dużo – ocenił.

Szef Rady Europejskiej stwierdził, że rozważając nad kierunkami rozwoju Unii Europejskiej, jest sceptyczny wobec modelu naśladującego rosyjski czy chiński. Pytany o model amerykański ocenił, że jest on „niepowtarzalny”. – Fenomen UE jest czymś zupełnie innym. Stany Zjednoczone Europy na wzór USA nigdy nie powstaną. Nie powtórzymy szlaku, który przeszły Stany. Dalsza integracja Europy jest jak najbardziej pożądana. Nie może to być jednak proces wymuszony biurokratycznymi nakazami albo ideologią – zaznaczył Donald Tusk.

Podczas wywiadu poruszono kwestię ewentualnego wykluczenia Polski ze strefy Schengen za to, że nie przyjmuje uchodźców. – Nie można wyrzucać z Schengen tylko dlatego, że ktoś nielegalnych migrantów nie wpuszcza na swoje terytorium – zaznaczył Tusk. – Polska jest potencjalnie wciąż graczem wagi ciężkiej. Demograficznie, gospodarczo, geopolitycznie należy do grupy dużych państw Unii. (...) Spora część Unii jest krytyczna wobec stanu praworządności w Polsce, ale to w żadnym razie nie oznacza, że nasi partnerzy się z Polską nie liczą – podsumował.

