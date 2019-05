Połamał i zdeptał krzyż w kwidzyńskiej katedrze. Następne trzy miesiące spędzi w areszcie

Wniosek o areszt skierowała do sądu Prokuratura Rejonowa w Kwidzynie. 44-latek zniszczył krzyż w kruchcie kościoła św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie. W czwartek, 9 maja, mężczyzna usłyszał dodatkowe dwa zarzuty. Policjanci oskarżyli go również o jazdę pod wpływem alkoholu i groźby karalne wobec jego rodziców.

Za każdy z czynów 44-latkowi grożą 2 lata pozbawienia wolności. Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień i nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów.

Połamanie i zdeptanie krzyża

Do zdarzenia doszło w piątek 3 maja w kościele św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie. – W godzinach popołudniowych w kruchcie przy wejściu znaleźliśmy zniszczony i podeptany krzyż, a do kropielnicy wlana została jakaś silnie pachnąca ciecz, najprawdopodobniej alkohol – powiedział w rozmowie z „Gościem Niedzielnym” proboszcz, ks. Ignacy Najmowicz. – Nie wiemy, co kierowało takimi ludźmi. Nie wiemy, czy dokonał tego szaleniec, osoba chora, czy może opętana. Musiał się jednak kierować jakąś nienawiścią – dodał ksiądz.